"Где Пичичи?": Леоненко прошелся по лидерам сборной Украины

Сине-желтые провалили осенние матчи

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал сборную Украины за игру в матче Лиги наций УЕФА против Грузии (1:1). Особенно досталось Артему Довбику, который в прошлом сезоне выиграл трофей Пичичи — приз лучшему бомбардиру Ла Лиги.

Соответствующий комментарий Леоненко приводит sport-express.ua. Виктор считает, что лидеры национальной команды подставляют главного тренера Сергея Реброва.

– Кого назовете самым худшим игроком матча?

– Всех наших лидеров! Где Судаков? Где наш знаменитый Шапаренко? Где Довбик? У нас лидеры в каждом матче выпадают, их просто нет! Вот кто увидел в этом матче нашего "Пичичи"? Болельщики на них рассчитывают, а мы их не видим на поле. У нас лидеры только на бумаге, они сами заставляют блогеров и журналистов писать о себе. Вот поэтому у нас ничего не выходит. Так называемые лидеры вообще не помогают Реброву.

– Как думаете, почему Довбик так блекло выступает в сборной?

– Это просто его уровень. В "Жироне" и "Роме" он может забивать, а в другой команде – нет. Значит он не звезда. Роналду и Месси почему-то везде забивают, поэтому они звезды.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

Видеообзор матча Грузия — Украина — 1:1

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).