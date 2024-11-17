"Де Пічічі?": Леоненко пройшовся по лідерах збірної України

Синьо-жовті провалили осінні матчі

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував збірну України за гру у матчі Ліги націй УЄФА проти Грузії (1:1). Особливо дісталося Артему Довбику, який минулого сезону виграв трофей Пічічі — приз найкращому бомбардиру Ла Ліги.

Відповідний коментар Леоненка наводить sport-express.ua. Віктор вважає, що лідери національної команди підставляють головного тренера Сергія Реброва.

– Кого назвете найгіршим гравцем матчу?

– Усіх наших лідерів! Де Судаков? Де наш знаменитий Шапаренко? Де Довбик? У нас лідери в кожному матчі випадають, їх просто немає! Ось хтось побачив у цьому матчі нашого "Пічічі"? Уболівальники на них розраховують, а ми їх не бачимо на полі. У нас лідери тільки на папері, вони самі змушують блогерів і журналістів писати про себе. Ось тому в нас нічого не виходить. Так звані лідери взагалі не допомагають Реброву.

– Як думаєте, чому Довбик так блякло виступає у збірній?

– Це просто його рівень. У Жироні та Ромі він може забивати, а в іншій команді – ні. Значить, він не зірка. Роналду і Мессі, чомусь, скрізь забивають, тому вони зірки.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

Відеоогляд матчу Грузія — Україна — 1:1

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).