"Реал Сосьедад" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие встретятся с Королевским клубом из Испании

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" сыграет выездной поединок Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 против "Реала Сосьедад". Накануне киевский клуб обвинили в дискриминации.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" — "Динамо". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Встреча "Реал Сосьедад" — "Динамо" пройдет в Сан-Себастьяне (Испания) на "Reale Arena". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем проиграли "Ференцварошу" (0:4). В 5-м туре киевляне проиграли "Виктории" (1:2).

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Виктория"

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.