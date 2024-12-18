Усик - Фьюри 2: на реванше будет работать особенный судья

На шоу Усик — Фьюри 2 состоится историческое событие в мире бокса.

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх анонсировал на вечере бокса Усик — Фьюри 2 четвертого судью на базе искусственного интеллекта (ИИ). Однако данный рефери никак не повлияет на итог поединка.

Соответствующий комментарий Турки Аль аш-Шейх разместил на своей странице в Instagram. Также он прикрепил видео, которое обїясняет принцип работы четвертого судьи.

"Впервые в истории судья на базе искусственного интеллекта будет следить за боем. Свободный от предвзятости и человеческих ошибок, он представлен вам (журналом) The Ring. Этот новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует 21 декабря во время самого большого боя столетия — Усик-Фьюри 2. История творится у вас на глазах — не пропустите", — написал Турки Аль аш-Шейх.

Отметим, реванш Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Ранее сообщалось, что неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме.