"Боруссия" Д - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий клуб прощается с еврокубками

В среду, 29 января, "Шахтер" и "Боруссия" сыграют в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Вероятно, это будет последний еврокубковый поединок Горняков в текущем розыгрыше.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Шахтер". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Боруссия" Д — "Шахтер" (обновляется)

Новости перед игрой

"Боруссия" Д фактически гарантировала себе попадание в топ-24, а вот у Горняков шансов на это практически нет. Тем не менее дончане, окрыленные успехом в прошлом туре, попытаются громко хлопнуть дверьми в Европе.

Встреча "Боруссия" Д — "Шахтер" состоится в Дортмунде (Германия) на стадионе "BVB-Штадион". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков, приблизившись к зоне плей-офф. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.