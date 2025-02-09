Чисора отправил соперника в невероятный нокдаун: "полет" Валлина стал мемом (видео)

Нокдаун в бою супертяжей превратился в мем

В субботу, 8 февраля, британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) победил шведа Отто Валлина (27-3, 15 КО) в бою с двумя нокдаунами. Особенно эффектным оказался первый из них.

TNT Sports отметил нокдаун в соцсети Х. Там пошутили насчет расстояния, которое преодолел Валлин перед падением.

Видео первого нокдауна в бою Чисора - Валлин

"Пытаюсь объяснить людям, как Дерек Чисора уронил Отто Валлина с ног из этой позиции", — гласит сообщение, к которому добавлен скриншот после удара "Войны". Сеть моментально отреагировала шутками на невероятный нокдаун, который наверняка войдет в историю бокса.

Напомним, после боя Чисора выбрал себе нового соперника, одним из претендентов был Александр Усик. К слову, Дерек уже дрался с Усиком. В октябре 2020 года Александр единогласным решением судей победил "Войну".

Отметим, шоу Чисора — Валлин посетил Тайсон Фьюри. Дело в том, что на ринге в Манчестере выступал кузин "Цыганского короля" Уолтер Фьюри, который добыл победу по очкам.

Напомним, 21 декабря 2024 года Усик победил Фьюри в реванше. Тайсон не признал поражения, а позднее объявил о завершении карьеры. В первом поединке "Кот" также был сильнее "Цыганского короля".