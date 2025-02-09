Чісора відправив суперника у неймовірний нокдаун: "політ" Валліна став мемом (відео)

Нокдаун у бою супертяжів перетворився на мем

У суботу, 8 лютого, британський боксер-важковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) переміг шведа Отто Валліна (27-3, 15 КО) в бою з двома нокдаунами. Особливо ефектним виявився перший із них.

TNT Sports відзначив нокдаун у соцмережі Х. Там пожартували щодо відстані, яку подолав Валлін перед падінням.

Відео першого нокдауну у бою Чісора — Валлін

"Намагаюся пояснити людям, як Дерек Чісора поклав Отто Валліна з цієї позиції", — йдеться у повідомленні, до якого додано скриншот після удару "Війни". Мережа моментально відреагувала жартами на неймовірний нокдаун, який, напевно, увійде в історію боксу.

Нагадаємо, після бою Чісора вибрав собі нового суперника, одним із претендентів був Олександр Усик. До речі, Дерек уже бився з українцем. У жовтні 2020 року Олександр одноголосним рішенням суддів переміг "Війну".

Зазначимо, шоу Чісора — Валлін відвідав Тайсон Ф’юрі. Річ у тім, що на рингу в Манчестері виступив кузин "Циганського короля" Волтер Ф'юрі, який здобув перемогу за очками.

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі у реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри. У першому поєдинку "Кіт" також був сильнішим за "Циганського короля".