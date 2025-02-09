Чисора провел лучший бой в карьере, дважды отправив в нокдаун шведского гиганта (видео)

В весе Усика прошел большой бой

В субботу, 8 февраля, в Манчестере (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сошлись британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27-3, 15 КО).

Поединок завершился уверенной победой Чисоры. Об этом сообщает "Телеграф".

Британец в 41 год провел, пожалуй, свой лучший бой в карьере. Несмотря на статус аутсайдера, Дерек в каждом раунде смотрелся лучше 34-летнего гиганта. Чисора своими размашистыми ударами раз за разом разбивал защиту оппонента, а в 9-м и 12-м раунде "Война" уронил оппонента на канвас. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Дереку — 117-109, 114-112, 116-110.

По ходу боя у Чисоры не останавливалось кровотечение из-за рассечения над глазом. Из-за этого он даже мог проиграть.

На кону поединка стояло второе место в рейтинге IBF, что в будущем может гарантировать его обладателю чемпионский бой. На данный момент главным поясом в организации владеет британец Даниель Дюбуа, которому в феврале предстоит первая защита титула (против новозеландца Джозефа Паркера).

К слову, Чисора был вторым соперником украинца Александра Усика в хевивейте. В октябре 2020 года Усик единогласным решением судей победил "Войну".

Отметим, шоу Чисора — Валлин посетил Тайсон Фьюри. Дело в том, что на ринге выступал кузин "Цыганского короля" Уолтер Фьюри, который добыл победу по очкам.

Напомним, 21 декабря 2024 года Усик победил Фьюри в реванше. Тайсон не признал поражения, а позднее объявил о завершении карьеры. В первом поединке Кот также был сильнее "Цыганского короля".