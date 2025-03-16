Довбик может стать частью большого обмена в Серии А

Украинский нападающий может летом сменить клуб

Римская "Рома" вылетела из еврокубков, из-за чего сразу несколько игроков команды могут покинуть Волков по итогам текущего сезона. Одним из кандидатов на вылет называется форвард сборной Украины Артем Довбик, который забил в марте важный гол.

Об этом сообщает AsRomaLive.it. По информации источника, главными кандидатами на выход из клуба являются Довбик, центральный защитник Матс Хуммельс и опорный полузащитник Куадио Коне.

27-летний Довбик не сумел показать в "Роме" свой максимум, хотя и полным провалом его игру за Волков назвать нельзя. Тем не менее римляне хотят избавиться от Артема из-за его нестабильности. Главным кандидатом для этого является миланский "Интер", который в обмен за украинца может отдать воспитанника "Ромы" Давиде Фраттези. Трансфер может состояться летом 2025 года.

В сезоне 2024/25 Довбик забил 14 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах за "Рому" на клубном уровне.

Напомним, Довбик присоединился к "Роме" в начале кампании 2024/25. Недавно украинец принес "Роме" гостевую победу над "Удинезе" (2:1).