Довбик може стати частиною великого обміну у Серії А

Український нападник може влітку змінити клуб

Римська "Рома" вилетіла з єврокубків, через що відразу кілька гравців команди можуть покинути Вовків за підсумками цього сезону. Одним із кандидатів на виліт називається форвард збірної України Артем Довбик, який забив у березні важливий гол.

Про це повідомляє AsRomaLive.it. За інформацією джерела, головними кандидатами на вихід із клубу є Довбик, центральний захисник Матс Гуммельс та опорний півзахисник Куадіо Коне.

27-річний Довбик не зумів показати в "Ромі" свій максимум, хоч і повним провалом його гру за Вовків назвати не можна. Проте римляни хочуть позбутися Артема через його нестабільність. Головним кандидатом для цього є міланський "Інтер", який в обмін за українця може віддати вихованця "Роми" Давіде Фраттезі. Трансфер може відбутися влітку 2025 року.

У сезоні 2024/25 Довбик забив 14 голів і віддав 4 асистів у 37 матчах за "Рому" на клубному рівні.

Нагадаємо, Довбик приєднався до "Роми" на початку кампанії 2024/25. Нещодавно українець приніс "Ромі" гостьову перемогу над "Удінезе" (2:1).