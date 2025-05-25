"Бетис" - "Челси": букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций

Большая игра пройдет в Польше

В среду, 28 мая, в Лиге конференций УЕФА сезона 2024/25 состоится финальная игра. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" — "Челси".

По мнению букмекеров, английский клуб — явный фаворит матча. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Челси" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,4. В то же время шансы испанцев на триумф заметно меньше — коэффициент 3,00. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Бетиса" в основное время в 21%, а англичан — в 53%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги конференций "Бетис" — "Челси":

Favbet: (победа "Бетиса" 4,60 — ничья 3,65 — победа "Челси" 1,83)

William Hill: (4,20 — 3,40 — 1,80)

Bwin: (4,20 — 3,40 — 1,78)

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть финал Лиги конференций "Бетис" — "Челси". К слову, игра состоится во Вроцлаве (Польша).

Напомним, сезон в Европе подходит к концу. Накануне в Бильбао (Испания) "Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, обыграв в финале "Ман Юнайтед". В Лиге чемпионов решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия). В финальном поединке главного еврокубка сойдутся "Интер" (Милан) и ПСЖ. В полуфинале Нерадзурри сенсационно выбили "Барселону", а парижане прошли "Арсенал".