"Бетис" - "Челси": где и когда смотреть финал Лиги конференций

Польша примет финал еврокубка

В среду, 28 мая, состоится финал в третьем по силе еврокубке — Лиге конференций УЕФА. В решающем поединке сезона 2024/25 встретятся испанский "Бетис" и "Челси" Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за положительной допинг-пробы.

В прямом эфире в Украине суперматч "Бетис" — "Челси" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Бетис" — "Челси" пройдет во Вроцлаве (Польша) на стадионе "Мейски". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть игру на Megogo можно по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Напомним, Мудрик провалил допинг-тест на запрещенный мельдоний. "Челси" и сам футболист выступили с публичными заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Позднее в сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову. Искусственный интеллект считает, что Михаил может успешно возобновить карьеру, даже если получит максимальный бан (4 года дисквалификации).