Польша принимает финал еврокубка

В среду, 28 мая, во Вроцлаве (Польша) состоится финал третьего по силе еврокубка — Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. В решающей игре встретятся испанский "Бетис" и английский "Челси".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" — "Челси". Начало финала — в 22:00 по киевскому времени.

"Бетис" — "Челси": онлайн-трансляция финала Лиги конференций (обновляется)

Чемпионаты Англии и Испании завершились. "Челси" занял 4-е место и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, а вот "Бетис" стал шестым в Ла Лиге, из-за чего сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы. Таким образом, обе команды заинтересованы только в трофее, а бонус победы в ЛК — выход в Лигу Европы — в данном случае никому не пригодится.

Лондонский клуб брал евротрофей в 2021 году (Лигу чемпионов), а вот испанцы ни разу не играли в финалах международных турниров. Для "Бетиса" на кону стоит история.

Где смотреть финал Лиги конференций "Бетис" — "Челси"

В прямом эфире в Украине суперматч "Бетис" — "Челси" покажет медиа-платформа Megogo. Встреча пройдет на стадионе "Мейски". Посмотреть игру на Megogo можно по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Прогноз букмекеров на финал Лиги конференций "Бетис" — "Челси"

По мнению букмекеров, английский клуб — явный фаворит матча. На победу "Челси" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,4. В то же время шансы испанцев на триумф заметно меньше — коэффициент 3,00. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Бетиса" в основное время в 21%, а англичан — в 53%.

История встреч

Команды пересекались между собой 4 раза. "Челси" выиграл три матча, а "Бетис" — лишь один. В последний раз клубы играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов-2005/06 — 4:0 в пользу "Челси" и 1:0 в пользу "Бетиса".

Напомним, в финале Лиги конференций не сможет поучаствовать вингер "Челси" Михаил Мудрик, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Накануне "Телеграф" сообщал, получит ли Михаил медаль после матча.