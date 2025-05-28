Польща приймає фінал єврокубка

У середу, 28 травня, у Вроцлаві (Польща) відбудеться фінал третього за силою єврокубка — Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. У вирішальній грі зустрінуться іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бетіс" — "Челсі". Початок фіналу – о 22:00 за київським часом.

"Бетіс" — "Челсі": онлайн-трансляція фіналу Ліги конференцій (оновлюється)

Чемпіонати Англії та Іспанії завершилися. "Челсі" посів 4-те місце і гарантував собі участь у Лізі чемпіонів, а ось "Бетіс" став шостим у Ла Лізі, через що зіграє наступного сезону у Лізі Європи. Таким чином, обидві команди зацікавлені лише у трофеї, а бонус перемоги у ЛК – вихід до Ліги Європи – у цьому випадку нікому не стане в пригоді.

Лондонський клуб брав євротрофей у 2021 році (Лігу чемпіонів), а ось іспанці жодного разу не грали у фіналах міжнародних турнірів. Для "Бетіса" на кону стоїть історія.

Де дивитись фінал Ліги конференцій "Бетіс" — "Челсі"

У прямому етері в Україні суперматч "Бетіс" — "Челсі" покаже медіаплатформа Megogo. Зустріч пройде на стадіоні "Мейскі". Подивитися гру на Megogo можна за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги конференцій "Бетіс" — "Челсі"

На думку букмекерів, англійський клуб – явний фаворит матчу. На перемогу "Челсі" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,4. Водночас шанси іспанців на тріумф помітно менші — коефіцієнт 3,00. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Бетіса" в основний час у 21%, а англійців — у 53%.

Історія зустрічей

Команди перетиналися між собою чотири рази. "Челсі" виграв три матчі, а "Бетіс" — лише один. Востаннє клуби грали між собою на груповому етапі Ліги чемпіонів-2005/06 — 4:0 на користь "Челсі" та 1:0 на користь "Бетіса".

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій не зможе взяти участь вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, якого звинувачують у порушенні антидопінгових правил. Напередодні "Телеграф" повідомляв, чи отримає Михайло медаль після матчу.