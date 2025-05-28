"Челси" Мудрика сотворил историю, выиграв все еврокубки (видео)

Английский клуб выиграл Лигу конференций

В среду, 28 мая, состоялся финал третьего по силе еврокубка — Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. В решающем поединке сыграли испанский "Бетис" и английский "Челси".

Встреча, проходившая во Вроцлаве (Польша) на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 4:1 в пользу "Челси". Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте первого тайма номинальные хозяева шокировали "Челси". На 9-й минуте матча Иско собрал возле себя нескольких защитников, а затем отдал передачу на Абдессамада Эззальзули. Марокканец одним касанием обработал мяч, а затем мощно пальнул в нижний угол ворот.

Во втором тайме лондонцы долго искали ключи от ворот "Бетиса", и все-таки нашли их. Гениальные передачи Коула Палмера перевернули ход матча — после подач англичанина отличились Энцо Фернандес и Николя Джексон. Точку в игре поставили Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо.

Эта победа позволила "Челси" стать первым клубом в истории, которому удалось выиграть все еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА).

Отметим, вингер лондонцев и сборной Украины Михаил Мудрик пропускал игру из-за временного отстранения от футбола. Игрок обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

"Бетис" – "Челси" – 1:4

Голы: Эльзальзулли, 9 – Энцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Предупреждения: Перро, 90+5 – Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55

"Бетис": Адриан – Саболи, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) – Форнальс, Иско, Кардосо – Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)

"Челси": Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке – Джексон (Дьюсбери-Голл, 80)

Полный видеообзор матча "Бетис" — "Челси":

Напомним, накануне состоялся финал во втором по силе еврокубке — Лиге Европы. "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" и взял евротрофей.

Кроме того, 31 мая в Мюнхене (Германия) состоится финал Лиги чемпионов. В решающем поединке главного еврокубка сойдутся "Интер" (Милан) и ПСЖ. В полуфинале Нерадзурри сенсационно выбили "Барселону", а парижане прошли "Арсенал".