Укр

ПСЖ - "Интер": назван фаворит финала Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
ПСЖ - "Интер" Новость обновлена 29 мая 2025, 18:29
ПСЖ - "Интер". Фото x.com/psg_inside, x.com/Inter

Специалисты не сумели выделить явного фаворита

В субботу, 31 мая, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 определится победитель турнира. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ "Пари Сен-Жермен" — "Интер".

По мнению букмекеров, в этой встрече нет явного фаворита, однако аналитики все же отдают предпочтение парижанам. Об этом сообщает Favbet.

На победу ПСЖ любым способом специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,63. В то же время подобный успех Нерадзурри оценивается коэффициентом 2,33. Добавим, что вероятность победы французов в основное время, по мнению букмекеров, составляет 43 %, а итальянцев — 28%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер":

  • Favbet: (победа ПСЖ 2,22 — ничья 3,35 — победа "Интера" 3,40)
  • William Hill: (2,20 — 3,30 — 3,30)
  • Bwin: (2,20 — 3,40 — 3,40)

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Интер" сенсационно выбил "Барселону", а ПСЖ прошел "Арсенал". Матч ПСЖ — "Интер" покажут в Украине в прямом эфире.

Накануне в Европе прогремели финалы во второстепенных еврокубках. Победу в Лиге Европы отпраздновал "Тоттенхэм", который в финале переиграл "Манчестер Юнайтед". Битву за Лигу конференций выиграл "Челси", обыгравший в решающем поединке "Бетис".

Теги:
#Футбол #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов #ФК ПСЖ