ПСЖ - "Интер": назван фаворит финала Лиги чемпионов

Специалисты не сумели выделить явного фаворита

В субботу, 31 мая, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 определится победитель турнира. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ "Пари Сен-Жермен" — "Интер".

По мнению букмекеров, в этой встрече нет явного фаворита, однако аналитики все же отдают предпочтение парижанам. Об этом сообщает Favbet.

На победу ПСЖ любым способом специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,63. В то же время подобный успех Нерадзурри оценивается коэффициентом 2,33. Добавим, что вероятность победы французов в основное время, по мнению букмекеров, составляет 43 %, а итальянцев — 28%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер":

Favbet: (победа ПСЖ 2,22 — ничья 3,35 — победа "Интера" 3,40)

William Hill: (2,20 — 3,30 — 3,30)

Bwin: (2,20 — 3,40 — 3,40)

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Интер" сенсационно выбил "Барселону", а ПСЖ прошел "Арсенал". Матч ПСЖ — "Интер" покажут в Украине в прямом эфире.

Накануне в Европе прогремели финалы во второстепенных еврокубках. Победу в Лиге Европы отпраздновал "Тоттенхэм", который в финале переиграл "Манчестер Юнайтед". Битву за Лигу конференций выиграл "Челси", обыгравший в решающем поединке "Бетис".