ПСЖ - "Интер": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Битва за главный еврокубок пройдет в Мюнхене

В субботу, 31 мая, в Германии состоится главный футбольный матч года в Европе — финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ Пари Сен-Жермен — "Интер".

В прямом эфире в Украине игру ПСЖ — "Интер" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Где смотреть игру в вашей стране можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Поединок ПСЖ — "Интер" состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало — в 22:00 по киевскому времени. Megogo покажет встречу по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная или Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — от 69 грн. Предматчевая студия на Megogo начнется в 20:30.

Добавим, что парижане ни разу в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов. В сезоне 2019/20 французы играли в финале. "Интер", в свою очередь, трижды брал ЛЧ и еще трижды играл в финалах. В последний раз в 2023 году.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Интер" сенсационно выбил "Барселону", а ПСЖ прошел "Арсенал".

Отметим, накануне В Европе прогремели финалы во второстепенных еврокубках. Победу в Лиге Европы отпраздновал "Тоттенхэм", который в финале переиграл "Манчестер Юнайтед". Битву за Лигу конференций выиграл "Челси", обыгравший в решающем поединке "Бетис".