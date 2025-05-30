ПСЖ - "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

ПСЖ и "Интер" впервые играют между собой на официальном уровне

В субботу, 31 мая, состоится последня игра в футбольном евросезоне 2024/25 — финал Лиги чемпионов УЕФА. В финале главного еврокубка сыграют французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ ПСЖ — "Интер". Начало игры, которая пройдется в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер" (обновляется)

Обе команды обеспечили себе участие в Лиге чемпионов 2025/26, а потому будут сражаться только за престижный трофей. "Интер" шесть раз играл в финале главного еврокубка, выиграв три из них, а вот парижане лишь в 2020 году приблизились к победе в ЛЧ, правда, уступили в финале "Баварии".

Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер"

В прямом эфире в Украине игру ПСЖ — "Интер" покажет медиасервис Megogo. Платформа покажет встречу по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная или Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — от 69 грн. Добавим, что предматчевая студия на Megogo начнется в 20:30.

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер"

По мнению букмекеров, в финале ЛЧ нет явного фаворита, однако аналитики все же отдают предпочтение парижанам. На победу ПСЖ любым способом специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,63. В то же время подобный успех Нерадзурри оценивается коэффициентом 2,33. Добавим, что вероятность победы французов в основное время, по мнению букмекеров, составляет 43 %, а итальянцев — 28%.

История встреч

ПСЖ и "Интер" никогда не играли между собой в официальных встречах. В пяти товарищеских играх трижды побеждали парижане, один раз была зафиксирована ничья и однажды победили миланцы. Последня игра между клубами состоялась в августе 2023 года. Тогда победили Нерадзурри — 2:1.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Интер" сенсационно выбил "Барселону", а ПСЖ без проблем прошел "Арсенал".