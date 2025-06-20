Магучих выиграла "серебро" на "Бриллиантовой лиге" в Париже (видео)

Ярослава выиграла серебряную медаль

В пятницу, 20 июня, в Париже (Франция) прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках 8-го этапа "Бриллиантовой лиги". В турнире принимали участие украинки Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

Магучих второй раз подряд заняла второе место на соревнованиях. Об этом сообщает "Телеграф".

Ярослава дважды не сумела взять высоту 1,94 м и в решающей попытке сумела перепрыгнуть планку на высоту 1,97 м, что вывело украинку в лидеры. Однако австралийка Никола Олислагерс в дальнейшем покорила высоту 2 м и выиграла соревнования. Третье место заняла Элеанор Паттерсон (1,97 м) из Австралии.

Левченко с результатом 1,83 м заняла 11-е место. Украинка не сумела перепрыгнуть планки на высоте 1,88 м и 1,91 м.

Напомним, Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. Левченко на этих этапах "Бриллиантовой лиги" становилась четвертой.

Отметим, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, не успев восстановиться после травмы, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.