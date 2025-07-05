Тайсон Фьюри продолжает сходить с ума по Усику (видео)

"Цыганский король", похоже, очень хочет получить третий бой с украинцем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) продолжает оскорблять чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, олимпийского чемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО). Накануне "Цыганский король" налепил фото украинца на секс-куклу.

Фьюри продолжает таскать с собой эту секс-куклу, делая провокационный контент. Соответствующие видео Тайсон публикует на своей странице в Instagram. На этот раз "Цыганский король" "повез Усика на свидание".

Отметим, в сети раскритиковали Фьюри за подобные видео. Пользователи считают, что британец зря раскручивает третий бой, ведь данный поединок не интересен широкой публике — Усик все всем доказал двумя победами. Кроме того, Тайсону рекомендуют встретиться в ринге с Энтони Джошуа. Портал LuckyPunch считает, что "Фьюри продолжает сходить с ума".

Напомним, в первом поединке Усик — Фьюри, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в мае 2024 года, Александр раздельным решением судей одолел Тайсона. "Цыганский король" тогда не признал поражения, моментально активировав опцию реванша. Во втором бою, который состоялся там же в декабре 2024 года, украинец вновь победил. Тайсон также не признал поражение, а позднее ушел на пенсию.

Сейчас Усик готовится к реваншу с обладателем титула IBF британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Первый бой между боксерами завершился победой украинца нокаутом. Второй бой запланирован на 19 июля.