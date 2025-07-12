"Челси" — ПСЖ: прогноз на финал чемпионата мира

Специалисты уверенны в победе французской команды

В воскресенье, 13 июля, английский "Челси" и французский ПСЖ проведут финал Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Накануне парижане без проблем выбили из турнира "Реал".

По мнению букмекеров, ПСЖ — безоговорочный фаворит встречи. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили триумф ПСЖ в основное время в 59%, а успех "Челси" — в 18%.

Прогноз букмекеров на финал Клубного чемпионата мира "Челси" — ПСЖ

Favbet: (победа "Челси" 5,60 — ничья 4,35 — победа ПСЖ 1,68)

William Hill: (5,00 — 3,90 — 1,61)

Bwin: (5,00 — 4,20 — 1,61)

Матч "Челси" — ПСЖ состоится на "Метлайф-стэдиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, ПСЖ потерпел лишь одно поражение на турнире — от "Ботафого" (0:1) на групповой стадии. Парижане обыграли "Атлетико" (4:0), Сиэтл Саундерс (2:0), после чего выбили в плей-офф "Интер" Майами (4:0) и "Баварию" (2:0). В полуфинале французский клуб уничтожил "Реал" (4:0).

"Челси", в свою очередь, также проиграл на групповой стадии бразильскому клубу — "Фламенго" (1:3). Кроме того, Синие в квартете справились с "Эсперансом" (2:0) и "Лос-Анджелесом" (2:0). В плей-офф лондонцы выбили "Бенфику" (4:1), "Палмейрас" (2:1) и "Флуминенсе" (2:0).

На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходит в новом формате.