"Челсі" — ПСЖ: прогноз на фінал чемпіонату світу

Фахівці впевнені у перемозі французької команди

У неділю, 13 липня, англійський "Челсі" та французький ПСЖ проведуть фінал Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Напередодні парижани без проблем вибили із турніру "Реал".

На думку букмекерів, ПСЖ – беззаперечний фаворит зустрічі. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили тріумф ПСЖ в основний час у 59%, а успіх "Челсі" — у 18%.

Прогноз букмекерів на фінал Клубного чемпіонату світу "Челсі" — ПСЖ

Favbet: (перемога "Челсі" 5,60 — нічия 4,35 — перемога ПСЖ 1,68)

William Hill: (5,00 — 3,90 — 1,61)

Bwin: (5,00 — 4,20 — 1,61)

Матч "Челсі" — ПСЖ відбудеться на "Метлайф-стедіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, ПСЖ зазнав лише однієї поразки на турнірі — від "Ботафого" (0:1) на груповій стадії. Парижани обіграли "Атлетіко" (4:0), Сіетл Саундерс (2:0), після чого вибили у плей-оф "Інтер" Маямі (4:0) та "Баварію" (2:0). У півфіналі французький клуб знищив "Реал" (4:0).

"Челсі" також програв на груповій стадії бразильському клубу — "Фламенгу" (1:3). Крім того, Сині у квартеті впоралися з "Есперансом" (2:0) та "Лос-Анджелесом" (2:0). У плей-оф лондонці вибили "Бенфіку" (4:1), "Палмейрас" (2:1) та "Флуміненсе" (2:0).

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.