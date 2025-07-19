Усик - Дюбуа 2: когда реванш, где смотреть бой и во сколько начало

Грандиозное шоу бокса покажут в Украине на платной основе

В субботу, 19 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF в хевивейте Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут объединительный бой. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Дюбуа 2.

Официальные прямые трансляции поединка Усик — Дюбуа 2 можно посмотреть в Украине на медиа-сервисах Megogo и DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Megogo покажет вечер бокса с участием Усика по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (от 129 грн/месяц). Вечер бокса на Megogo стартует в 19:10 по Киеву с аналитической студии. Главный поединок начнется примерно после 23:00.

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями:

Жан Беленюк – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

– олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Андрей Розанов – журналист Tribuna.com

– журналист Tribuna.com Влад Елисеев – промоутер Top Boxing Generation

Комментаторы:

Владимир Кобельков – будет работать с места событий

– будет работать с места событий Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян – будут комментировать бои андеркарда

DAZN покажет вечер бокса в Лондоне по системе PPV (Pay-per-view, плата за просмотр, — Ред.). Стоимость трансляции составляет 830 грн. Добавим, что эфир на DAZN начнется в 19:30. DAZN сообщает, что бой Усик — Дюбуа 2 начнется в 23:45 по Киеву.

Отметим, бесплатная официальная трансляция поединка Усик — Дюбуа 2 не планируется.

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.