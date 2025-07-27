"Динамо" — "Хамрун": букмекеры не принимают ставки на проход Бело-синих
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Бело-синие — большие фавориты во второй игре
Во вторник, 29 июля, "Динамо" сыграет ответную игру 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Хамрун".
По мнению букмекеров, у мальтийцев практически нет шансов на победу в ответной игре, не говоря уже о выходе в следующий раунд отбора. Об этом сообщает Favbet.
К слову, аналитики не принимают ставок на проход "Динамо". Кроме того, букмекеры оценивают вероятность победы киевлян в 80%, а подобный успех гостей — в 7%.
Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов "Динамо" — "Хамрун"
- Favbet: (победа "Динамо" 1,19 — ничья 7,00 — победа "Хамруна" 13,50)
- William Hill: (1,18 — 6,50 — 15,00)
- Bwin: (1,20 — 6,75 — 13,00)
Игра "Динамо" — "Хамрун" состоится на стадионе Люблин в одноименном польском городе. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть встречу в Украине.
Победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Хамруна" в следующем раунде квалификации ЛЧ встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). Проигравший вылетит в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из выше названной пары.
В новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов гостевой игрой против "Хамрун Спартанс", который выбил из турнира "Жальгирис" (Литва).
Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".