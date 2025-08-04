"Динамо" — "Пафос": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Бело-синие попытаются пройти кипрский клуб

Во вторник, 5 августа, чемпионы Украины по футболу стартуют в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 поединком против чемпиона Кипра. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Пафос".

По мнению букмекеров, Бело-синие являются небольшими фаворитами в данном противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На проход украинской команды в раунд плей-офф ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,52. Шансы у киприотов немного меньше — 2,54. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Динамо" в "домашней" игре в 55% против 20% за "Пафос".

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов "Динамо" — "Пафос"

Favbet: (победа "Динамо" 1,78 — ничья 3,70 — победа "Пафоса" 4,80)

William Hill: (1,70 — 3,60 — 4,60)

Bwin: (1,75 — 3,60 — 4,40)

Матч "Динамо" — "Пафос" состоится в Люблине (Польша) на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть встречу в прямом эфире в Украине. Ответная игра между командами состоится 12 августа.

Победитель пары "Динамо" — "Пафос" выйдет в финал квалификации, где сыграет с победителем дуэли "Лех" (Польша) / "Црвена Звезда" (Сербия). Неудачник 2-матчевого противостояния вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).