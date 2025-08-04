"Динамо" — "Пафос": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Біло-сині спробують пройти кіпрський клуб

У вівторок, 5 серпня, чемпіони України з футболу стартують у 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 поєдинком проти чемпіона Кіпру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Пафос".

На думку букмекерів, Біло-сині є невеликими фаворитами у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На прохід української команди до раунду плей-оф ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,52. Шанси у кіпріотів трохи менші — 2,54. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Динамо" у "домашній" грі у 55% проти 20% за "Пафос".

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів "Динамо" — "Пафос"

Favbet: (перемога "Динамо" 1,78 — нічия 3,70 — перемога "Пафосу" 4,80)

William Hill: (1,70 — 3,60 — 4,60)

Bwin: (1,75 — 3,60 — 4,40)

Матч "Динамо" — "Пафос" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись зустріч у прямому етері в Україні. Гра-відповідь між командами відбудеться 12 серпня.

Переможець пари "Динамо" — "Пафос" вийде у фінал кваліфікації, де зіграє з переможцем дуелі "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). Невдаха 2-матчевого протистояння вилетить до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).