Сине-желтые проведут ключевой матч в борьбе за прямую путевку на Мундиаль

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу примет команду Франции в рамках поединка 1-го тура группового раунда квалификации на чемпионат мира-2026. Сине-желтые сыграют свою третью официальную игру в 2025 году.

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу примет команду Франции в рамках поединка 1-го тура группового раунда квалификации на чемпионат мира-2026. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Украина — Франция: онлайн голов в матче отбора ЧМ-2026 (обновляется)

Уже во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют отборочный матч с Азербайджаном. В отборе за место на следующем Мундиале наша команда также будет бороться с Исландией. Из квартета прямиком на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.