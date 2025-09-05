Синьо-жовті проведуть ключовий матч у боротьбі за пряму путівку на Мундіаль

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу прийме команду Франції у рамках поєдинку 1-го туру групового раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Синьо-жовті зіграють свою третю офіційну гру у 2025 році.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у грі Україна — Франція. Тут можна буде оперативно побачити відео голів, а після закінчення зустрічі — найкращі моменти поєдинку. За ходом матчу в деталях слідкуйте у статті "Україна — Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Україна — Франція: онлайн голів у матчі відбору ЧС-2026 (оновлюється)

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч Україна — Франція безкоштовно, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Вже у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють відбірковий матч з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.