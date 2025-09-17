"Бавария" - "Челси": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Центральная игра уик-энда в Лиге чемпионов состоится в Германии

В среду, 17 сентября, "Бавария" сыграет с "Челси" в центральном поединке первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на одноименной арене.

Прогноз на игру "Бавария" — "Челси"

По мнению букмекеров, у хозяев противостояние намного больше шансов на успех. Специалисты оценивают вероятностью триумфа мюнхенцев в 55%. В то же время успех лондонцев менее вероятен — 22%. Тем не менее самым вероятным исходом встречи называется ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6,60).

История встреч

Команды встречались между собой 7 раз. "Челси" побеждал "Баварию" всего один раз, дважды была зафиксирована ничья, 4 победы на счету немцев. В последней игре, которая состоялась в 2020 году, мюнхенцы разгромили лондонцев со счетом 4:1.

А судьи кто?

Рассудит встречу испанско-нидерландская бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Марией Санчесом.

Напомним, "Челси" является победителем Клубного чемпионата мира-2025. Таким образом, лондонский суперклуб стал первой командой, которая выиграла все возможные трофеи на клубном уровне. В прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал французский "Пари Сен-Жермен". К слову, парижане также выиграли Суперкубок УЕФА.