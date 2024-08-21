"Динамо" наблизилося до вильоту з Ліги чемпіонів, поступившись "Зальцбургу" у першій грі (відео)

Біло-сині борються за вихід у груповий етап головного єврокубка

У середу, 21 серпня, київське "Динамо" зіграло першу гру стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти австрійського "Зальцбурга". Напередодні кияни вдало зіграли у чемпіонаті України.

Зустріч відбулася у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні та завершилася з рахунком 2:0 на користь "Зальцбурга". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі кияни виглядали трохи краще за австрійців, однак удача все ж таки була на боці "гостей". На 29-й хвилині Нене Доржелес після помилки Дениса Попова реалізував вихід фактично віч-на-віч.

На початку другого тайму Олександр Караваєв невдало зіграв в обороні, сфоливши у своєму штрафному майданчику. Рефері це помітив та призначив 11-метровий удар у ворота Біло-Синіх. "Вирок" реалізував Маурітс К'єргор.

"Динамо" – "Зальцбург" – 0:2

Голи: Доржелес, 29, К'єргор, 50, пен

Попередження: Шапаренко (в перерві), Дубінчак, 81 – ван дер Бремпт, 78

"Динамо": Бущан – Караваєв (Тимчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 64), Піхальонок, Кабаєв (Супряга, 88) – Ванат (Брагару, 71)

"Зальцбург": Бласвіх – Дедич, Пентковськи, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) – Бідструп, Гурна-Дуат (Дагім, 69), К'єргор (Ратков, 86) – Доржелес (Капальдо, 69), Єо (Лукич, 69), Глух

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Зальцбург" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами пройде в Зальцбурзі 27 серпня. Переможець протистояння вийде в груповий етап Ліги чемпіонів, а той, хто програє, опиниться в груповому раунді Ліги Європи. Жеребкування основного раунду ЛЧ відбудеться 29 серпня, а ЛЄ – 30 серпня.

Нагадаємо, у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах, зігравши внічию з рахунком 1:1, а у другій "Динамо" було сильніше — 2:0.