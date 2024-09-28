"Шахтер" — "Аталанта": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий клуб сыграет свой второй матч в главном еврокубке

В среду, 2 октября, донецкий "Шахтер" проведет матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против "Аталанты". В первом туре Горняки не сумели обыграть "Болонью" (0:0).

В прямом эфире в Украине матч "Шахтера" против "Аталанты" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Шахтер" — "Аталанта" пройдет на "Арена АуфШальке" в Гельзенкирхене (Германия), начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Здесь дончане проведут все свои "домашние" игры в ЛЧ.

И Горняки, и "Аталанта" начали свой путь в ЛЧ с нулевой ничьей, правда, итальянский коллектив играл с "Арсеналом". После первого тура обе команды идут на 16-й позиции.

Напомним, "Шахтер" по итогам жеребьевки в основном этапе ЛЧ также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут первые 24 команды (8 — напрямую в 1/8 финала, остальные сыграют в стыковом раунде).