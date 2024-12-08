"Шахтар" — "Баварія": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Гірники зіграють із найтитулованішою командою Німеччини

У вівторок, 10 грудня, донецький "Шахтар" у 6 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 очікує зустріч проти грізного суперника — мюнхенської "Баварії". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Баварія".

У прямому етері в Україні матч донеччан проти мюнхенців покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Баварія" доступна на Megogo за підписками "Максимальна", "Спорт" та "Megopack XL". Вартість перегляду гри – від 69 грн. Додамо, що гра відбудеться у Гельзенкірхені (Німеччина) на арені "АУФ Шальке", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1). У 5 турі донеччани програли ПСВ у матчі-трилері (2:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Боруссією" Д та "Брестом".