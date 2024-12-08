"Шахтер" - "Бавария": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Горняки сыграют с самой титулованной командой Германии

Во вторник, 10 декабря, донецкий "Шахтер" в 6 туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 ожидает встреча против грозного соперника — мюнхенской "Баварии". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Бавария".

В прямом эфире в Украине матч дончан против мюнхенцев покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Бавария" доступна на Megogo по подписке "Максимальная", "Спорт" и "Megopack XL". Стоимость просмотра игры — от 69 грн. Добавим, что игра состоится в Гельзенкирхене (Германия) на арене "АУФ Шальке", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1). В 5 туре дончане проиграли ПСВ в матче-триллере (2:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Боруссией" Д и "Брестом".