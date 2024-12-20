Усик поскаржився на бороду Ф’юрі, Тайсон — на хрест українця: пристрасті навколо реваншу розпалюються

Напруга перед реваншем зростає

Команди чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) та ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) вирішують спірні питання напередодні реваншу. Другий бій між боксерами відбудеться у суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Головною проблемою стала хвороба одного із суддів. Про це повідомляє skysports.

За інформацією джерела, американський суддя Фернандо Барбоса захворів. Йому на заміну прилетять Стів Вайсфельд та Ігнасіо Роблес. Команди боксерів розділилися на думці щодо того, хто з цих двох має працювати на поєдинку.

Ще однією проблемою стала густа борода Тайсона. У команді Усика вважають, що вона пом’якшуватиме удари. Однак головною умовою для бороди боксера є відсутність щетини, щоб не було можливості поранити суперника. Тому організатори дозволили Тайсону битися з такою бородою.

У відповідь команда Ф’юрі заборонила Усику цілувати хрест у перервах між раундами, як це було у першому бою. Команда Ф'юрі не хоче мати "сторонній предмет" у будь-якому кутку, щоб усунути будь-які потенційні сумніви та зменшити онлайн-спекуляції.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок Усик — Ф'юрі 2 в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.