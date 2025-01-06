Кличко повернувся на ринг (фото)

Володимир поки не ухвалив рішення про повернення у профі-бокс

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) провів тренування на рингу. Чутки про повернення колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі за декількома версіями у професійний бокс відновилися перед шоу Усик — Ф’юрі 2.

48-річний "Доктор Сталевий Молот" (прізвисько боксера) провів спаринг з українським 25-річним суперваговиком Дмитром Ловчинським. Про це повідомив Дмитро на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Кличко та Дмитро Ловчинський

Судячи зі знімка, Володимир перебуває у чудовій фізичній формі. Кличко раніше говорив, що мріє побити рекорд американського суперваговика Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років і 360 днів. Під час тижня шоу Усик — Ф’юрі 2 голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що із задоволенням організує його повернення на ринг, якщо він захоче.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик може допомогти Кличку, звільнивши один зі своїх поясів. Кіт може "подарувати" титул WBC, який буде розіграний у потенційному чемпіонському бою Доктора Стального Молота. До речі, Усик вже звільняв титул, через що втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу.