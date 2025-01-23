Перемога нічого не гарантує: що потрібно "Шахтарю" для виходу у плей-оф Ліги чемпіонів

Положенню донеччан у Лізі чемпіонів не позаздриш

Донецький "Шахтар" має примарні шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні Гірники провели зимовий збір у Туреччині.

Про це повідомляє telegram-каналу журналіста Ігоря Семйона. Статистичний портал Opta оцінив ймовірність виходу Гірників у наступний етап ЛЧ лише у 0,1%

Для попадання до топ-24 команд Ліги чемпіонів "Шахтарю" в останньому турі з "Боруссією" Д необхідна лише перемога та виконання трьох умов із шести. Якщо Гірники виграють з рахунком 1:0, то їм потрібні:

поразка "Бенфіки" від "Ювентуса" з різницею у 8 м’ячів та більше;

поразка ПСЖ від "Штутгарта" з різницею у 8 м’ячів та більше;

поразка "Спортингу" від "Болоньї" з різницею у 7 м’ячів та більше;

поразка "Штутгарта" від ПСЖ з різницею 5 м’ячів і більше;

нічия або поразка "Манчестер Сіті"

нічия чи поразка "Динамо" Загреб у матчі з "Міланом".

У разі поразки чи нічиїй "Шахтар" вилетить з єврокубків.

Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок, наблизившись до зони плей-оф. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.