Піжонський пенальті та довгоочікувана перемога: "Шахтар" обіграв Піратів у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький клуб нарешті взяв 3 очки у головному єврокубку

У середу, 22 січня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 приймав французький "Брест". Напередодні Гірники провели тренувальний збір у Туреччині.

Зустріч, що проходила у Гельзенкірхені (Німеччина) на "Арені АуфШальке", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники провели свій найкращий перший тайм у сезоні. Донецький клуб блискуче атакував та вміло захищався, оформивши два голи за перші 45 хвилин. Голами відзначилися Кевін та Георгій Судаков, який реалізував пенальті паненкою.

У другому таймі донеччани зосередилися на обороні, відстоявши необхідний результат. Пірати (прізвисько "Бреста") не змогли організувати штурм воріт Гірників. Таким чином, "Шахтар" здобув першу перемогу у оновленій ЛЧ.

"Шахтар" – "Брест" – 2:0

Голи: Кевін (18), Судаков (37, пенальті)

Попередження: Степаненко (77) – Ндіай (22)

"Шахтар": Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас (Конопля, 71), Криськів, Кевін, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педріньйо (Зубков, 83), Егіналду (Траоре, 55)

"Брест": Бізот, Перейра Лаже, Ндіай, Шардонне, Ляля, Маньєтті, Фернандес (Кулібалі, 85), Камара (дель Кастільйо, 60), Думбія (Февр, 60), Ажорк (Сіма, 60), Бальде (Салах, 71)

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Брест" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок, наблизившись до зони плей-оф

. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.