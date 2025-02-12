Берінчик — Девіс: чи буде безкоштовна трансляція і скільки коштує платна підписка

Чемпіонський бій відбудеться у Нью-Йорку

У п’ятницю, 14 лютого, небитий український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе захист чемпіонського поясу WBO у легкій вазі. Протистоятиме українцю непереможний американець Кейшон Девіс (12-0, 8 КО).

Офіційна трансляція поєдинку Берінчик — Девіс в Україні пройде на платній основі, безплатний ефір не планується. Про це повідомляє "Телеграф".

Чемпіонський поєдинок Берінчик — Девіс в Україні ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Вечір боксу можна переглянути на сервісі за підписками "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Вартість пробної підписки від 69 грн.

Трансляція вечора боксу Берінчик — Девіс на Megogo розпочнеться о 03:00 за київським часом. Орієнтовний початок головного бою – 06:00 за київським часом.

Промо відео бою Берінчик — Девіс

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Берінчик є аутсайдером протистояння із Девісом. Букмекери вважають саме Кейшона фаворитом чемпіонського бою.

Нагадаємо, у вазі Берінчика також виступає українець Василь Ломаченко, який також є чемпіоном світу, але за версією IBF.