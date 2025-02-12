Беринчик - Дэвис: будет ли бесплатная трансляция и сколько стоит платная подписка

Чемпионский бой пройдет в Нью-Йорке

В пятницу, 14 февраля, небитый украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет защиту чемпионского пояса WBO в легком весе. Противостоять украинцу будет непобедимый американец Кишон Дэвис (12-0, 8 КО).

Официальная трансляция поединка Беринчик — Дэвис в Украине пройдет на платной основе, бесплатный эфир не планируется. Об этом сообщает "Телеграф".

Чемпионский поединок Беринчик — Дэвис в Украине эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Вечер бокса можно посмотреть на сервисе по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Стоимость пробной подписки от 69 грн.

Трансляция вечера бокса Беринчик — Дэвис на Megogo начнется в 03:00 по киевскому времени. Ориентировочное начало главного боя — 06:00 по киевскому времени.

Промо видео боя Беринчик — Дэвис

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беринчик является аутсайдером противостояния с Дэвисом. Букмекеры считают именно Кишона фаворитом чемпионского боя.

Напомним, в весе Беринчика также выступает украинец Василий Ломаченко, который также является чемпионом мира, но по версии IBF.