"Шахтар" – "Динамо": хто фаворит фіналу Кубка України-2025

Гірники вважаються фаворитами фіналу

У середу, 14 травня, у Житомирі відбудеться фінальний поєдинок за Кубок України-2025. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо".

На думку букмекерів, гірники є невеликими фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики вважають, що донецький клуб має трохи більше шансів на успіх. На тріумф Гірників фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,62. Водночас подібний успіх Біло-Синіх оцінюється коефіцієнтом 2,29.

Прогноз букмекерів на фінал Кубка України-2025 "Шахтар" — "Динамо":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 2,28 — нічия 3,40 — перемога "Динамо" 3,25)

William Hill: (2,15 — 3,10 — 3,10)

Матч "Шахтар" — "Динамо" відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де безплатно дивитися гру у прямому етері.

Нагадаємо, "Динамо" у півфіналі Кубка України здолало "Буковину" з Першої ліги з рахунком 4:1. "Шахтар" своєю чергою насилу вибив з турніру "Полісся" (1:0).

Додамо, що у квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу, зігравши Класичне дербі в УПЛ. Матч, який проходив на "Арені Львів" завершився внічию з рахунком 2:2, що фактично вибило "Шахтар" із чемпіонських перегонів. У першому колі "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).