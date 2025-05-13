"Шахтер" - "Динамо": кто фаворит финала Кубка Украины-2025

Горняки считаются фаворитами финала

В среду, 14 мая, в Житомире состоится финальный поединок за Кубок Украины-2025. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо".

По мнению букмекеров, Горняки являются небольшими фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики считают, что донецкий клуб имеет немного больше шансов на успех. На триумф Горняков специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,62. В то же время подобный успех Бело-синих оценивается коэффициентом в 2,29.

Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины-2025 "Шахтер" — "Динамо":

Favbet: (победа "Шахтера" 2,28 — ничья 3,40 — победа "Динамо" 3,25)

William Hill: (2,15 — 3,10 — 3,10)

Матч "Шахтер" — "Динамо" состоится в Житомире на Центральном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где бесплатно смотреть игру в прямом эфире.

Напомним, "Динамо" в полуфинале Кубка Украины одолело "Буковину"из Первой лиги со счетом 4:1. "Шахтер", в свою очередь, с большим трудом выбил из турнира "Полесье" (1:0).

Добавим, что в апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала, сыграв Классическое дерби в УПЛ. Матч, который проходил на "Арене Львов" завершился вничью со счетом 2:2, что фактически выбило "Шахтер" из чемпионской гонки. В первом круге "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).