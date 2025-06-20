Магучіх виграла "срібло" на "Діамантовій лізі" у Парижі (відео)

Ярослава виграла срібну медаль

У п’ятницю, 20 червня, у Парижі (Франція) пройшли змагання зі стрибків у висоту серед жінок у рамках 8-го етапу "Діамантової ліги". У турнірі брали участь українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Магучіх вдруге поспіль посіла друге місце на змаганнях. Про це повідомляє "Телеграф".

Ярослава двічі не зуміла взяти висоту 1,94 м, а в вирішальній спробі зуміла перестрибнути планку на висоту 1,97 м, що вивело українку в лідери. Проте австралійка Нікола Оліслагерс пізніше підкорила висоту 2 м та виграла змагання. Третє місце посіла Елеанор Паттерсон (1,97 м) з Австралії.

Левченко з результатом 1,83 м посіла 11 місце. Українка не зуміла перестрибнути планки на висоті 1,88 м та 1,91 м.

Нагадаємо, Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. Левченко на цих етапах "Діамантової ліги" ставала четвертою.

Зазначимо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, не встигнувши відновитися після травми, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі – 2,02 м.