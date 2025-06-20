Магучіх жадає реваншу: онлайн-трансляція "Діамантової ліги" у Парижі (відео)

Українки виступлять у Франції

У п’ятницю, 20 червня, у Парижі (Франція) відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок у рамках 8-го етапу "Діамантової ліги". У турнірі візьмуть участь українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, яка на 7-му етапі у Швеції стала другою.

Пряма відеотрансляція змагань зі стрибків у висоту в Парижі буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок етеру – о 22:05 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція турніру зі стрибків у висоту серед жінок у рамках 8-го етапу "Діамантової ліги"

Нагадаємо, Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Левченко у Піднебесній двічі стала четвертою. Крім того, Юлія залишилася з "дерев’яною" медаллю у Швеції.

Зазначимо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, не встигнувши відновитися після травми, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі – 2,02 м.