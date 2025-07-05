"Динамо" — "Кішварда": онлайн-трансляція матчу (відео)

За "Кішварду" свого часу виступав одіозний Артем Мілевський

У суботу, 5 липня, київське "Динамо" у рамках тренувального збору в Австрії проведе свій перший матч у сезоні 2025/26. Першим суперником Біло-Синіх став угорський клуб "Кішварда".

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Кішварда" покаже YouTube-канал столичного клубу. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

"Кішварда" минулого сезону виграла Першу лігу Угорщини й тепер виступить в еліті. Примітно, що асистентом головного тренера команди Аттіла Ревеша є ексзахисник "Динамо" Київ Ласло Боднар. Крім того, попередні роки за "Кішварду" виступали колишні "динамівці" Павло Лук’янчук (15 матчів, 1 гол), Артем Мілевський (10 матчів), Темур Парцванія (5 матчів).

Нагадаємо, у минулій кампанії "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують з 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).