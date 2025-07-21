"Хамрун" — "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Біло-сині розпочинають свій шлях у єврокампанії

У вівторок, 22 липня, київське "Динамо" стартує у сезоні 2025/26 гостьовим матчем 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти "Хамруна" (Мальта). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Хамрун" — "Динамо".

На думку букмекерів, київський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають, що Біло-Сині вийдуть у наступний раунд відбору ЛЧ. На це можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,09. Шанси мальтійців на подібний успіх набагато менші — коефіцієнт 6,40. Додамо, що кияни, на думку аналітиків, виграють перший матч із ймовірністю 62%. Імовірність поразки "Динамо" складає 17%.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів "Хамрун" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Хамруна" 5,90 — нічия 4,50 — перемога "Динамо" 1,51)

William Hill: (5,00 — 4,20 — 1,53)

Bwin: (5,75 — 4,20 — 1,53)

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти "Хамрун Спартанс", які вибили з турніру "Жальгіріс" (Литва).