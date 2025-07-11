"Динамо" — "Вест Бромвіч": онлайн-трансляція матчу (відео)

Біло-сині зіграють проти представника англійського Чемпіоншипу

У п’ятницю, 11 липня, "Динамо" проведе четвертий контрольний матч у рамках тренувального збору в Австрії. Напередодні кияни зіграли проти данського "Мітьюлланна".

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Вест Бромвіч" буде доступним для перегляду на YouTube-каналі столичної команди. Початок зустрічі о 13:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Вест Бромвіч"

Зазначимо, "Вест Бромвіч" виступає у Чемпіоншипі (другий за силою дивізіон в Англії). Минулого сезону команда посіла 9-те місце в першості. Клуб встиг провести на власній базі спаринг проти "Порт Вейла" (2:0), після чого вирушив до Австрії.

"Динамо" на австрійському зборі провело вже три гри. Біло-сині спочатку програли угорській "Кішварді" (0:2), після чого взяли реванш (3:0). Напередодні кияни програли "Мітьюлланну" (1:3).

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).