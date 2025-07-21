"Хамрун" - "Динамо": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Бело-синие начинают свой путь в еврокампании

Во вторник, 22 июля, киевское "Динамо" стартует в сезоне 2025/26 гостевым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Хамруна" (Мальта). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Динамо".

По мнению букмекеров, киевский клуб является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают, что Бело-синие выйдут в следующий раунд отбора ЛЧ. На это можно сделать ставку с коэффициентом 1,09. Шансы мальтийцев на подобный успех намного меньше — коэффициент 6,40. Добавим, что киевляне, по мнению аналитиков, выиграют первый матч с вероятностью 62%. Вероятность поражения "Динамо" составляется 17%.

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов "Хамрун" — "Динамо"

Favbet: (победа "Хамруна" 5,90 — ничья 4,50 — победа "Динамо" 1,51)

William Hill: (5,00 — 4,20 — 1,53)

Bwin: (5,75 — 4,20 — 1,53)

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против "Хамрун Спартанс", которые выбили из турнира "Жальгирис" (Литва).