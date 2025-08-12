ПСЖ — "Тоттенгем": визначено шанси команд у битві за Суперкубок УЄФА

Аналітики не вірять у успіх англійців

У середу, 13 серпня, переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи ПСЖ і "Тоттенгем" відповідно розіграють між собою Суперкубок УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Тоттенгем".

На думку букмекерів, ПСЖ – беззаперечний фаворит матчу. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінюють ймовірність успіху парижан у 67% проти 14 за лондонців.

Прогноз букмекерів на матч за Суперкубок УЄФА ПСЖ — "Тоттенгем"

Favbet: (перемога ПСЖ 1,48 — нічия 4,85 — перемога "Тоттенгема" 6,40)

William Hill: (1,44 — 4,80 — 6,50)

Bwin: (1,44 — 4,80 — 6,25)

Нагадаємо, "Тоттенгем" у минулій кампанії завоював свій перший євротрофей за 41 рік, перемігши у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед". Крім того, Шпори провалилися в Англійській прем’єр-лізі, посівши 17 позицію.

ПСЖ за підсумками сезону 2024/25 виграв квадрупл (Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та Лігу чемпіонів), проте не зумів виграти Клубний чемпіонат світу у США, де у фіналі програв "Челсі".

Додамо, що паризький клуб напередодні Суперкубка УЄФА посилився українським центральним захисником Іллею Забарним. Українець перейшов до ПСЖ, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі французів.