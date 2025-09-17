"Баварія" — "Челсі": букмекери не вірять у чемпіонів світу

У Лізі чемпіонів відбудеться великий матч

У середу, 17 вересня, "Баварія" у центральному поєдинку першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 прийме "Челсі". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Челсі".

На думку букмекерів, у господарів протистояння набагато більше шансів на успіх. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінюють ймовірністю тріумфу мюнхенців у 55%. В той самий час успіх лондонців менш ймовірний – 22%. Проте найімовірнішим результатом зустрічі називається нічия з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,60).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Челсі":

Favbet: (перемога "Баварії" 1,76 — нічия 4,20 — перемога "Челсі" 4,30)

William Hill: (1,70 — 4,00 — 4,40)

Bwin: (1,71 — 4,10 — 4,40)

Гра "Баварія" — "Челсі" відбудеться у Мюнхені на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому етері.

Нагадаємо, "Челсі" є переможцем Клубного чемпіонату світу-2025. Таким чином, лондонський суперклуб став першою командою, яка виграла усі можливі трофеї на клубному рівні.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ. До слова, парижани також виграли Суперкубок УЄФА. Нещодавно французький суперклуб посилився центральним захисником збірної України Іллею Забарним.