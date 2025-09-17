"Бавария" - "Челси": букмекеры не верят в чемпионов мира

В Лиге чемпионов состоится большой матч

В среду, 17 сентября, "Бавария" в центральном поединке первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 примет "Челси". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Челси".

По мнению букмекеров, у хозяев противостояние намного больше шансов на успех. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценивают вероятностью триумфа мюнхенцев в 55%. В то же время успех лондонцев менее вероятен — 22%. Тем не менее самым вероятным исходом встречи называется ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Челси":

Favbet: (победа "Баварии" 1,76 — ничья 4,20 — победа "Челси" 4,30)

William Hill: (1,70 — 4,00 — 4,40)

Bwin: (1,71 — 4,10 — 4,40)

Игра "Бавария" — "Челси" состоится в Мюнхене на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире.

Напомним, "Челси" является победителем Клубного чемпионата мира-2025. Таким образом, лондонский суперклуб стал первой командой, которая выиграла все возможные трофеи на клубном уровне.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ. К слову, парижане также выиграли Суперкубок УЕФА. Недавно французский суперклуб усилился центральным защитником сборной Украины Ильей Забарным.